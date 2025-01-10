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One Cash 价格 (ONC)

USD

One Cash (ONC) 实时价格图表

$0.066522
$0.066522$0.066522
+7.70%(1D)

今天 One Cash (ONC) 的价格

今天 One Cash (ONC) 的实时价格为 0.066522 USD。目前其市值为 $ 101.90K USD。ONC 兑换 USD 的价格为实时更新。
One Cash 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.12K USD
- One Cash 当天价格变化为 +7.78%
- 其循环供应量为 1.53M USD

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One Cash (ONC) 价格表现 USD

今天内，One Cash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00480241
在过去30天内，One Cash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0030925013
在过去60天内，One Cash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0009828359
在过去90天内，One Cash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00480241+7.78%
30天$ +0.0030925013+4.65%
60天$ +0.0009828359+1.48%
90天$ 0--

One Cash (ONC) 价格分析

One Cash 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.061548
$ 0.061548$ 0.061548

$ 0.0761
$ 0.0761$ 0.0761

$ 1,634.01
$ 1,634.01$ 1,634.01

+0.02%

+7.78%

-7.22%

One Cash (ONC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 101.90K
$ 101.90K$ 101.90K

$ 1.12K
$ 1.12K$ 1.12K

1.53M
1.53M 1.53M

什么是One Cash (ONC)

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One Cash (ONC) 资源

官网

大家还在问：关于 One Cash (ONC) 的其他问题

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ONC 兑换为当地货币

1 ONC 兑换 AUD
A$0.10710042
1 ONC 兑换 GBP
0.05388282
1 ONC 兑换 EUR
0.06452634
1 ONC 兑换 USD
$0.066522
1 ONC 兑换 MYR
RM0.29868378
1 ONC 兑换 TRY
2.35620924
1 ONC 兑换 JPY
¥10.51845864
1 ONC 兑换 RUB
6.7686135
1 ONC 兑换 INR
5.72288766
1 ONC 兑换 IDR
Rp1,072.93533366
1 ONC 兑换 PHP
3.89220222
1 ONC 兑换 EGP
￡E.3.36335232
1 ONC 兑换 BRL
R$0.4024581
1 ONC 兑换 CAD
C$0.09579168
1 ONC 兑换 BDT
8.11435356
1 ONC 兑换 NGN
102.97472556
1 ONC 兑换 UAH
2.81986758
1 ONC 兑换 VES
Bs3.525666
1 ONC 兑换 PKR
Rs18.55032492
1 ONC 兑换 KZT
34.97460672
1 ONC 兑换 THB
฿2.29966554
1 ONC 兑换 TWD
NT$2.1918999
1 ONC 兑换 CHF
Fr0.06053502
1 ONC 兑换 HKD
HK$0.51754116
1 ONC 兑换 MAD
.د.م0.66921132