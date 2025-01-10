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One Basis Cash 价格 (OBS)

USD

One Basis Cash (OBS) 实时价格图表

$0.125655
$0.125655$0.125655
-1.30%(1D)

今天 One Basis Cash (OBS) 的价格

今天 One Basis Cash (OBS) 的实时价格为 0.125655 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。OBS 兑换 USD 的价格为实时更新。
One Basis Cash 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 96.57 USD
- One Basis Cash 当天价格变化为 -1.34%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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One Basis Cash (OBS) 价格表现 USD

今天内，One Basis Cash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0017127658018467
在过去30天内，One Basis Cash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0087182203
在过去60天内，One Basis Cash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0046578926
在过去90天内，One Basis Cash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00291476760004175

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0017127658018467-1.34%
30天$ -0.0087182203-6.93%
60天$ -0.0046578926-3.70%
90天$ +0.00291476760004175+2.37%

One Basis Cash (OBS) 价格分析

One Basis Cash 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.124538
$ 0.124538$ 0.124538

$ 0.127593
$ 0.127593$ 0.127593

$ 26.14
$ 26.14$ 26.14

-0.50%

-1.34%

-1.70%

One Basis Cash (OBS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 96.57
$ 96.57$ 96.57

0.00
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什么是One Basis Cash (OBS)

One Basis is the first IWO algorithm stable currency of the BSC Binance Ecological Public Chain

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One Basis Cash (OBS) 资源

官网

大家还在问：关于 One Basis Cash (OBS) 的其他问题

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OBS 兑换为当地货币

1 OBS 兑换 AUD
A$0.2035611
1 OBS 兑换 GBP
0.10178055
1 OBS 兑换 EUR
0.12188535
1 OBS 兑换 USD
$0.125655
1 OBS 兑换 MYR
RM0.56419095
1 OBS 兑换 TRY
4.44944355
1 OBS 兑换 JPY
¥19.77181425
1 OBS 兑换 RUB
12.84822375
1 OBS 兑换 INR
10.8163824
1 OBS 兑换 IDR
Rp2,026.69326465
1 OBS 兑换 PHP
7.35961335
1 OBS 兑换 EGP
￡E.6.3531168
1 OBS 兑换 BRL
R$0.76523895
1 OBS 兑换 CAD
C$0.1809432
1 OBS 兑换 BDT
15.3273969
1 OBS 兑换 NGN
194.8129989
1 OBS 兑换 UAH
5.3126934
1 OBS 兑换 VES
Bs6.659715
1 OBS 兑换 PKR
Rs34.99114785
1 OBS 兑换 KZT
66.3081435
1 OBS 兑换 THB
฿4.3501761
1 OBS 兑换 TWD
NT$4.1491281
1 OBS 兑换 CHF
Fr0.11434605
1 OBS 兑换 HKD
HK$0.9775959
1 OBS 兑换 MAD
.د.م1.2615762