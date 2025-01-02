Ondo US Dollar Yield 价格 (USDY)

USD

Ondo US Dollar Yield (USDY) 实时价格图表

$1.073
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+0.20%(1D)

今天 Ondo US Dollar Yield (USDY) 的价格

今天 Ondo US Dollar Yield (USDY) 的实时价格为 1.073 USD。目前其市值为 $ 449.91M USD。USDY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ondo US Dollar Yield 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.90M USD
- Ondo US Dollar Yield 当天价格变化为 +0.27%
- 其循环供应量为 419.72M USD

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Ondo US Dollar Yield (USDY) 价格表现 USD

今天内，Ondo US Dollar Yield 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00291433
在过去30天内，Ondo US Dollar Yield 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0141091989
在过去60天内，Ondo US Dollar Yield 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0102050884
在过去90天内，Ondo US Dollar Yield 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0121837529878069

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00291433+0.27%
30天$ +0.0141091989+1.31%
60天$ +0.0102050884+0.95%
90天$ +0.0121837529878069+1.15%

Ondo US Dollar Yield (USDY) 价格分析

Ondo US Dollar Yield 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.061
$ 1.061$ 1.061

$ 1.075
$ 1.075$ 1.075

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

+1.08%

+0.27%

+0.17%

Ondo US Dollar Yield (USDY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 449.91M
$ 449.91M$ 449.91M

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

419.72M
419.72M 419.72M

什么是Ondo US Dollar Yield (USDY)

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Ondo US Dollar Yield (USDY) 资源

官网

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USDY 兑换为当地货币

1 USDY 兑换 AUD
A$1.7168
1 USDY 兑换 GBP
0.8584
1 USDY 兑换 EUR
1.03008
1 USDY 兑换 USD
$1.073
1 USDY 兑换 MYR
RM4.79631
1 USDY 兑换 TRY
37.88763
1 USDY 兑换 JPY
¥168.54684
1 USDY 兑换 RUB
118.55577
1 USDY 兑换 INR
92.00975
1 USDY 兑换 IDR
Rp17,306.44919
1 USDY 兑换 PHP
62.1267
1 USDY 兑换 EGP
￡E.54.47621
1 USDY 兑换 BRL
R$6.6526
1 USDY 兑换 CAD
C$1.54512
1 USDY 兑换 BDT
128.2235
1 USDY 兑换 NGN
1,658.41807
1 USDY 兑换 UAH
45.18403
1 USDY 兑换 VES
Bs54.723
1 USDY 兑换 PKR
Rs299.0451
1 USDY 兑换 KZT
563.24989
1 USDY 兑换 THB
฿36.76098
1 USDY 兑换 TWD
NT$35.29097
1 USDY 兑换 CHF
Fr0.9657
1 USDY 兑换 HKD
HK$8.33721
1 USDY 兑换 MAD
.د.م10.84803