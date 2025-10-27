OnChain Battles（OCB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00697617 最低价 $ 0.00015381 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00%

OnChain Battles（OCB）当前实时价格为 $0.00015647。过去 24 小时内，OCB 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。OCB 的历史最高价为 $ 0.00697617，历史最低价为 $ 0.00015381。

从短期表现来看，OCB 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

OnChain Battles（OCB）市场信息

市值 $ 7.82K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 7.82K 流通量 50.00M 总供应量 50,000,000.0

OnChain Battles 的当前市值为 $ 7.82K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OCB 的流通量为 50.00M，总供应量是 50000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.82K。