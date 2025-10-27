Onboarding（ONBOARDING）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00166146$ 0.00166146 $ 0.00166146 最低价 $ 0.00000752$ 0.00000752 $ 0.00000752 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -1.20% 漲跌幅（7D） -1.20%

Onboarding（ONBOARDING）当前实时价格为 $0.00000794。过去 24 小时内，ONBOARDING 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。ONBOARDING 的历史最高价为 $ 0.00166146，历史最低价为 $ 0.00000752。

从短期表现来看，ONBOARDING 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -1.20%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Onboarding（ONBOARDING）市场信息

市值 $ 7.88K$ 7.88K $ 7.88K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 7.88K$ 7.88K $ 7.88K 流通量 992.94M 992.94M 992.94M 总供应量 992,936,810.899683 992,936,810.899683 992,936,810.899683

Onboarding 的当前市值为 $ 7.88K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ONBOARDING 的流通量为 992.94M，总供应量是 992936810.899683，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.88K。