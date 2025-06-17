OMNIX 价格 (OMNIX)
今天 OMNIX (OMNIX) 的实时价格为 0.00106225 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。OMNIX 兑换 USD 的价格为实时更新。
OMNIX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- OMNIX 当天价格变化为 -10.72%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，OMNIX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000127608530329281。
在过去30天内，OMNIX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，OMNIX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，OMNIX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000127608530329281
|-10.72%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
OMNIX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.84%
-10.72%
-9.80%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
OmniX is an interop infrastructure and dApps suite built to enable seamless, composable onchain experiences. Originally launched as the first ONFT launchpad on LayerZero, it has evolved into a protocol stack powering cross-chain applications and infrastructure. Current products include OmniX Send (gasless top-ups across 40+ EVM chains), OmniX DVN (a LayerZero v2 decentralized verifier), and Oxi Trade (a native Hyperliquid trading experience currently in development), with more onchain experiences coming soon—including VRF-powered ONFTs. OmniX now builds natively on Hyperliquid.
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|1 OMNIX 兑换 VND
₫27.95310875
|1 OMNIX 兑换 AUD
A$0.00161462
|1 OMNIX 兑换 GBP
￡0.0007754425
|1 OMNIX 兑换 EUR
€0.000913535
|1 OMNIX 兑换 USD
$0.00106225
|1 OMNIX 兑换 MYR
RM0.00450394
|1 OMNIX 兑换 TRY
₺0.041831405
|1 OMNIX 兑换 JPY
¥0.1536119725
|1 OMNIX 兑换 RUB
₽0.0832804
|1 OMNIX 兑换 INR
₹0.09160844
|1 OMNIX 兑换 IDR
Rp17.41393164
|1 OMNIX 兑换 KRW
₩1.4491745625
|1 OMNIX 兑换 PHP
₱0.0603251775
|1 OMNIX 兑换 EGP
￡E.0.0532505925
|1 OMNIX 兑换 BRL
R$0.0058317525
|1 OMNIX 兑换 CAD
C$0.0014340375
|1 OMNIX 兑换 BDT
৳0.12984944
|1 OMNIX 兑换 NGN
₦1.6418029775
|1 OMNIX 兑换 UAH
₴0.0441152425
|1 OMNIX 兑换 VES
Bs0.1083495
|1 OMNIX 兑换 PKR
Rs0.3008292
|1 OMNIX 兑换 KZT
₸0.5444562375
|1 OMNIX 兑换 THB
฿0.034523125
|1 OMNIX 兑换 TWD
NT$0.0313469975
|1 OMNIX 兑换 AED
د.إ0.0038984575
|1 OMNIX 兑换 CHF
Fr0.0008604225
|1 OMNIX 兑换 HKD
HK$0.00832804
|1 OMNIX 兑换 MAD
.د.م0.009666475
|1 OMNIX 兑换 MXN
$0.020119015