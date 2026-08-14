Omnity Convertible Token 今日价格

Omnity Convertible Token (OCT) 今日实时价格为 $ 0.00160258，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 OCT 兑 USD 的汇率为 $ 0.00160258 每 OCT。

Omnity Convertible Token 目前市值在 $ 160,258 排名第 #-，流通供应量为 100.00M OCT。过去 24 小时内，OCT 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 7.02，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OCT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 2.24。

Omnity Convertible Token（OCT）市场信息

市值 $ 160.26K$ 160.26K $ 160.26K 成交量（24H） $ 2.24$ 2.24 $ 2.24 完全稀释市值 $ 160.26K$ 160.26K $ 160.26K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Omnity Convertible Token 的当前市值为 $ 160.26K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.24。OCT 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 160.26K。