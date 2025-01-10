今天 OmniTensor (OMNIT) 的价格

今天 OmniTensor (OMNIT) 的实时价格为 0 USD。目前其市值为 $ 248.01K USD。OMNIT 兑换 USD 的价格为实时更新。

OmniTensor 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 15.57K USD

- OmniTensor 当天价格变化为 -22.77%

- 其循环供应量为 396.52M USD

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