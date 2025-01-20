Omnisea 价格 (OSEA)

USD

Omnisea (OSEA) 实时价格图表

$0.00230941
$0.00230941$0.00230941
+0.30%(1D)

今天 Omnisea (OSEA) 的价格

今天 Omnisea (OSEA) 的实时价格为 0.00230941 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。OSEA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Omnisea 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.43K USD
- Omnisea 当天价格变化为 +0.33%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Omnisea (OSEA) 价格表现 USD

今天内，Omnisea 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Omnisea 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002911152
在过去60天内，Omnisea 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011693482
在过去90天内，Omnisea 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002197717368492627

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.33%
30天$ -0.0002911152-12.60%
60天$ -0.0011693482-50.63%
90天$ -0.0002197717368492627-8.68%

Omnisea (OSEA) 价格分析

Omnisea 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00221784
$ 0.00221784$ 0.00221784

$ 0.00232156
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$ 0.01694293
$ 0.01694293$ 0.01694293

+1.74%

+0.33%

+1.61%

Omnisea (OSEA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 2.43K
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什么是Omnisea (OSEA)

Omnichain Router - Our core contract connects multiple cross-chain messaging protocols such as LayerZero and Axelar Network. Omnisea NFT Launchpad - using our Omnichain Router, we provide ability to easily launch Omnichain NFTs collections and mint between chains - we're currently supporting Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Optimism, Arbitrum, and Fantom. OSEA is our omnichain ERC-20 Token built using LayerZero contracts. Available on Polygon (base, total supply controller), Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Fantom, Optimism, and Arbitrum.

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Omnisea (OSEA) 资源

官网

大家还在问：关于 Omnisea (OSEA) 的其他问题

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OSEA 兑换为当地货币

1 OSEA 兑换 AUD
A$0.003695056
1 OSEA 兑换 GBP
0.0018706221
1 OSEA 兑换 EUR
0.0022170336
1 OSEA 兑换 USD
$0.00230941
1 OSEA 兑换 MYR
RM0.0103692509
1 OSEA 兑换 TRY
0.0821688078
1 OSEA 兑换 JPY
¥0.36026796
1 OSEA 兑换 RUB
0.2365759604
1 OSEA 兑换 INR
0.1998563414
1 OSEA 兑换 IDR
Rp37.8591742704
1 OSEA 兑换 PHP
0.1350312027
1 OSEA 兑换 EGP
￡E.0.1162326053
1 OSEA 兑换 BRL
R$0.0140412128
1 OSEA 兑换 CAD
C$0.0033255504
1 OSEA 兑换 BDT
0.2805702209
1 OSEA 兑换 NGN
3.591594432
1 OSEA 兑换 UAH
0.097226161
1 OSEA 兑换 VES
Bs0.12470814
1 OSEA 兑换 PKR
Rs0.6434478142
1 OSEA 兑换 KZT
1.225142005
1 OSEA 兑换 THB
฿0.079212763
1 OSEA 兑换 TWD
NT$0.0756331775
1 OSEA 兑换 CHF
Fr0.0021015631
1 OSEA 兑换 HKD
HK$0.0179672098
1 OSEA 兑换 MAD
.د.م0.0231864764