Omnis Genesis by Virtuals 今日价格

Omnis Genesis by Virtuals (OMNI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 OMNI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OMNI。

Omnis Genesis by Virtuals 目前市值在 $ 13,238.01 排名第 #-，流通供应量为 844.79M OMNI。过去 24 小时内，OMNI 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00270251，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OMNI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -3.70%。过去一天，总交易量达到 --。

Omnis Genesis by Virtuals（OMNI）市场信息

市值 $ 13.24K$ 13.24K $ 13.24K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 15.60K$ 15.60K $ 15.60K 流通量 844.79M 844.79M 844.79M 总供应量 844,789,131.4558294 844,789,131.4558294 844,789,131.4558294

Omnis Genesis by Virtuals 的当前市值为 $ 13.24K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OMNI 的流通量为 844.79M，总供应量是 844789131.4558294，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.60K。