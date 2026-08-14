OmniCat 今日价格

OmniCat (OMNI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.90%。当前 OMNI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OMNI。

OmniCat 目前市值在 $ 217,807 排名第 #-，流通供应量为 45.51B OMNI。过去 24 小时内，OMNI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0045811，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OMNI 在过去一小时内波动了 -0.12%，过去7 天内波动了 +1.71%。过去一天，总交易量达到 --。

OmniCat（OMNI）市场信息

市值 $ 217.81K$ 217.81K $ 217.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 217.81K$ 217.81K $ 217.81K 流通量 45.51B 45.51B 45.51B 总供应量 45,505,187,737.38622 45,505,187,737.38622 45,505,187,737.38622

OmniCat 的当前市值为 $ 217.81K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OMNI 的流通量为 45.51B，总供应量是 45505187737.38622，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 217.81K。