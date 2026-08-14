Omni Exchange Token 今日价格

Omni Exchange Token (OMNI) 今日实时价格为 $ 0.00397141，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 OMNI 兑 USD 的汇率为 $ 0.00397141 每 OMNI。

Omni Exchange Token 目前市值在 $ 9,645.21 排名第 #-，流通供应量为 856.06K OMNI。过去 24 小时内，OMNI 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.65，而历史最低价为 $ 0.00394611。

短期表现方面，OMNI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -64.15%。过去一天，总交易量达到 $ 33.82。

Omni Exchange Token（OMNI）市场信息

市值 $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K 成交量（24H） $ 33.82$ 33.82 $ 33.82 完全稀释市值 $ 9.85K$ 9.85K $ 9.85K 流通量 856.06K 856.06K 856.06K 总供应量 2,480,222.585 2,480,222.585 2,480,222.585

Omni Exchange Token 的当前市值为 $ 9.65K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 33.82。OMNI 的流通量为 856.06K，总供应量是 2480222.585，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.85K。