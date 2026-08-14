Omni 今日价格

Omni (OMNI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.02%。当前 OMNI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OMNI。

Omni 目前市值在 $ 85,827 排名第 #-，流通供应量为 999.82M OMNI。过去 24 小时内，OMNI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00405074，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OMNI 在过去一小时内波动了 -0.34%，过去7 天内波动了 +0.68%。过去一天，总交易量达到 --。

Omni（OMNI）市场信息

市值 $ 85.83K$ 85.83K $ 85.83K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 85.84K$ 85.84K $ 85.84K 流通量 999.82M 999.82M 999.82M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Omni 的当前市值为 $ 85.83K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OMNI 的流通量为 999.82M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 85.84K。