Omira 价格 (OMIRA)
今天 Omira (OMIRA) 的实时价格为 0.070983 USD。目前其市值为 $ 7.11M USD。OMIRA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Omira 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 144.79K USD
- Omira 当天价格变化为 -12.74%
- 其循环供应量为 100.00M USD
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今天内，Omira 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01036720679788051。
在过去30天内，Omira 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0755041983。
在过去60天内，Omira 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Omira 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.01036720679788051
|-12.74%
|30天
|$ +0.0755041983
|+106.37%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Omira 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.50%
-12.74%
+4.17%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Omira Labs is an organization focused on applying predictive intelligence within DeFi. The first and most practical application of Omira's technology is the Omira B.B4 model, which delivers sentiment-driven price predictions on specified assets. $OMIRA is the native currency of Omira Labs - its holders gain unrestricted access to Omira's predictive models and are entitled to earning opportunities related to revenue streams and collaborative model training programs.
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|1 OMIRA 兑换 AUD
A$0.11428263
|1 OMIRA 兑换 GBP
￡0.05749623
|1 OMIRA 兑换 EUR
€0.06885351
|1 OMIRA 兑换 USD
$0.070983
|1 OMIRA 兑换 MYR
RM0.31871367
|1 OMIRA 兑换 TRY
₺2.51421786
|1 OMIRA 兑换 JPY
¥11.22383196
|1 OMIRA 兑换 RUB
₽7.22252025
|1 OMIRA 兑换 INR
₹6.10666749
|1 OMIRA 兑换 IDR
Rp1,144.88693649
|1 OMIRA 兑换 PHP
₱4.15321533
|1 OMIRA 兑换 EGP
￡E.3.58819065
|1 OMIRA 兑换 BRL
R$0.42944715
|1 OMIRA 兑换 CAD
C$0.10221552
|1 OMIRA 兑换 BDT
৳8.65850634
|1 OMIRA 兑换 NGN
₦109.88026434
|1 OMIRA 兑换 UAH
₴3.00896937
|1 OMIRA 兑换 VES
Bs3.762099
|1 OMIRA 兑换 PKR
Rs19.79431938
|1 OMIRA 兑换 KZT
₸37.32002208
|1 OMIRA 兑换 THB
฿2.45388231
|1 OMIRA 兑换 TWD
NT$2.33888985
|1 OMIRA 兑换 CHF
Fr0.06459453
|1 OMIRA 兑换 HKD
HK$0.55224774
|1 OMIRA 兑换 MAD
.د.م0.71408898