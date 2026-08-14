Old Bitcoin 今日价格

Old Bitcoin (BC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BC。

Old Bitcoin 目前市值在 $ 10,134.75 排名第 #-，流通供应量为 21.00M BC。过去 24 小时内，BC 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.186141，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BC 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 15.72。

Old Bitcoin（BC）市场信息

市值 $ 10.13K$ 10.13K $ 10.13K 成交量（24H） $ 15.72$ 15.72 $ 15.72 完全稀释市值 $ 10.13K$ 10.13K $ 10.13K 流通量 21.00M 21.00M 21.00M 总供应量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Old Bitcoin 的当前市值为 $ 10.13K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 15.72。BC 的流通量为 21.00M，总供应量是 21000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.13K。