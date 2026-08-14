OKX Wrapped ETH 今日价格

OKX Wrapped ETH (XETH) 今日实时价格为 $ 1,867.99，过去 24 小时内变化了 1.19%。当前 XETH 兑 USD 的汇率为 $ 1,867.99 每 XETH。

OKX Wrapped ETH 目前市值在 $ 18,150,433 排名第 #-，流通供应量为 9.72K XETH。过去 24 小时内，XETH 的交易价格在 $ 1,863.62（低点）和 $ 1,896.1（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 3,185.56，而历史最低价为 $ 1,514.44。

短期表现方面，XETH 在过去一小时内波动了 -0.46%，过去7 天内波动了 -1.72%。过去一天，总交易量达到 $ 182.20K。

OKX Wrapped ETH（XETH）市场信息

市值 $ 18.15M$ 18.15M $ 18.15M 成交量（24H） $ 182.20K$ 182.20K $ 182.20K 完全稀释市值 $ 18.15M$ 18.15M $ 18.15M 流通量 9.72K 9.72K 9.72K 总供应量 9,915.963933300001 9,915.963933300001 9,915.963933300001

OKX Wrapped ETH 的当前市值为 $ 18.15M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 182.20K。XETH 的流通量为 9.72K，总供应量是 9915.963933300001，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.15M。