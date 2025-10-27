OKX Mascot（WALLY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000614 $ 0.00000614 $ 0.00000614 24H最低价 $ 0.0000064 $ 0.0000064 $ 0.0000064 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000614$ 0.00000614 $ 0.00000614 24H最高价 $ 0.0000064$ 0.0000064 $ 0.0000064 历史最高 $ 0.00780088$ 0.00780088 $ 0.00780088 最低价 $ 0.00000555$ 0.00000555 $ 0.00000555 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +3.84% 漲跌幅（7D） +6.27% 漲跌幅（7D） +6.27%

OKX Mascot（WALLY）当前实时价格为 $0.0000064。过去 24 小时内，WALLY 的交易价格在 $ 0.00000614 至 $ 0.0000064 之间波动，市场活跃度显著。WALLY 的历史最高价为 $ 0.00780088，历史最低价为 $ 0.00000555。

从短期表现来看，WALLY 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +3.84%，过去 7 天内累计变动为 +6.27%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

OKX Mascot（WALLY）市场信息

市值 $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 总供应量 999,970,448.449226 999,970,448.449226 999,970,448.449226

OKX Mascot 的当前市值为 $ 6.40K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WALLY 的流通量为 999.97M，总供应量是 999970448.449226，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.40K。