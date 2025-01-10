OKX BETH 价格 (BETH)
今天 OKX BETH (BETH) 的实时价格为 3,233.9 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
OKX BETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.36M USD
- OKX BETH 当天价格变化为 -1.25%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，OKX BETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -41.163891669764。
在过去30天内，OKX BETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -459.5986341000。
在过去60天内，OKX BETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +60.9570746600。
在过去90天内，OKX BETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +752.5600496877372。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -41.163891669764
|-1.25%
|30天
|$ -459.5986341000
|-14.21%
|60天
|$ +60.9570746600
|+1.88%
|90天
|$ +752.5600496877372
|+30.33%
OKX BETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.06%
-1.25%
-8.26%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
What is BETH? BETH is a yield-bearing liquid staking token representing staked ETH at a 1:1 ratio on OKX. What can I use BETH for? BETH provides additional liquidity and access to additional earning opportunities while still earning BETH rewards, including: • BETH/USDT and BETH/ETH Spot trading • BETH as collateral for loan and trading • BETH as campaign entry to earn airdrop rewards
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|1 BETH 兑换 AUD
A$5,238.918
|1 BETH 兑换 GBP
￡2,619.459
|1 BETH 兑换 EUR
€3,136.883
|1 BETH 兑换 USD
$3,233.9
|1 BETH 兑换 MYR
RM14,520.211
|1 BETH 兑换 TRY
₺114,512.399
|1 BETH 兑换 JPY
¥508,854.165
|1 BETH 兑换 RUB
₽330,666.275
|1 BETH 兑换 INR
₹278,374.112
|1 BETH 兑换 IDR
Rp52,159,670.117
|1 BETH 兑换 PHP
₱189,409.523
|1 BETH 兑换 EGP
￡E.163,505.984
|1 BETH 兑换 BRL
R$19,694.451
|1 BETH 兑换 CAD
C$4,656.816
|1 BETH 兑换 BDT
৳394,471.122
|1 BETH 兑换 NGN
₦5,013,773.882
|1 BETH 兑换 UAH
₴136,729.292
|1 BETH 兑换 VES
Bs171,396.7
|1 BETH 兑换 PKR
Rs900,544.133
|1 BETH 兑换 KZT
₸1,706,529.03
|1 BETH 兑换 THB
฿111,957.618
|1 BETH 兑换 TWD
NT$106,783.378
|1 BETH 兑换 CHF
Fr2,942.849
|1 BETH 兑换 HKD
HK$25,159.742
|1 BETH 兑换 MAD
.د.م32,468.356