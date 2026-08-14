Okratech 今日价格

Okratech (ORT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ORT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ORT。

Okratech 目前市值在 $ 20,879 排名第 #-，流通供应量为 870.74M ORT。过去 24 小时内，ORT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.121426，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ORT 在过去一小时内波动了 -0.07%，过去7 天内波动了 -0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

Okratech（ORT）市场信息

市值 $ 20.88K$ 20.88K $ 20.88K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 20.96K$ 20.96K $ 20.96K 流通量 870.74M 870.74M 870.74M 总供应量 874,000,000.0 874,000,000.0 874,000,000.0

Okratech 的当前市值为 $ 20.88K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ORT 的流通量为 870.74M，总供应量是 874000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.96K。