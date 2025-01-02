Okcash 价格 (OK)
今天 Okcash (OK) 的实时价格为 0.00569632 USD。目前其市值为 $ 513.38K USD。OK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Okcash 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 138.33 USD
- Okcash 当天价格变化为 +2.24%
- 其循环供应量为 89.67M USD
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今天内，Okcash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00012506。
在过去30天内，Okcash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000607922。
在过去60天内，Okcash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004607633。
在过去90天内，Okcash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001178107908048966。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00012506
|+2.24%
|30天
|$ +0.0000607922
|+1.07%
|60天
|$ +0.0004607633
|+8.09%
|90天
|$ +0.001178107908048966
|+26.07%
Okcash 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.73%
+2.24%
-9.41%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
OK is open-source; its design is public, nobody owns or controls OK and everyone can take part. Okcash is a decentralized and established hybrid cryptocurrency that started on Nov 24th 2014. OK was mined (PoW-Scrypt) and evolved to be stake-able (PoS-LTSS-Sha256). Okcash is not a security, it never had an ICO, nor any kind of funding rounds. OK is self sustainable and is fully supported by voluntaries (Just like Bitcoin).
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|1 OK 兑换 AUD
A$0.0091710752
|1 OK 兑换 GBP
￡0.004557056
|1 OK 兑换 EUR
€0.0055254304
|1 OK 兑换 USD
$0.00569632
|1 OK 兑换 MYR
RM0.0254625504
|1 OK 兑换 TRY
₺0.201080096
|1 OK 兑换 JPY
¥0.894891872
|1 OK 兑换 RUB
₽0.6323484832
|1 OK 兑换 INR
₹0.4884024768
|1 OK 兑换 IDR
Rp91.8761161696
|1 OK 兑换 PHP
₱0.3302726336
|1 OK 兑换 EGP
￡E.0.2892021664
|1 OK 兑换 BRL
R$0.0352602208
|1 OK 兑换 CAD
C$0.0082027008
|1 OK 兑换 BDT
৳0.68071024
|1 OK 兑换 NGN
₦8.8041752288
|1 OK 兑换 UAH
₴0.2398720352
|1 OK 兑换 VES
Bs0.29051232
|1 OK 兑换 PKR
Rs1.587564384
|1 OK 兑换 KZT
₸2.9901692576
|1 OK 兑换 THB
฿0.1953268128
|1 OK 兑换 TWD
NT$0.1872380384
|1 OK 兑换 CHF
Fr0.005126688
|1 OK 兑换 HKD
HK$0.0442604064
|1 OK 兑换 MAD
.د.م0.0575897952