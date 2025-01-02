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Okcash 价格 (OK)

USD

Okcash (OK) 实时价格图表

$0.00569632
$0.00569632$0.00569632
+2.20%(1D)

今天 Okcash (OK) 的价格

今天 Okcash (OK) 的实时价格为 0.00569632 USD。目前其市值为 $ 513.38K USD。OK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Okcash 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 138.33 USD
- Okcash 当天价格变化为 +2.24%
- 其循环供应量为 89.67M USD

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Okcash (OK) 价格表现 USD

今天内，Okcash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00012506
在过去30天内，Okcash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000607922
在过去60天内，Okcash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004607633
在过去90天内，Okcash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001178107908048966

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00012506+2.24%
30天$ +0.0000607922+1.07%
60天$ +0.0004607633+8.09%
90天$ +0.001178107908048966+26.07%

Okcash (OK) 价格分析

Okcash 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00552897
$ 0.00552897$ 0.00552897

$ 0.00601918
$ 0.00601918$ 0.00601918

$ 0.7685
$ 0.7685$ 0.7685

-0.73%

+2.24%

-9.41%

Okcash (OK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 513.38K
$ 513.38K$ 513.38K

$ 138.33
$ 138.33$ 138.33

89.67M
89.67M 89.67M

什么是Okcash (OK)

OK is open-source; its design is public, nobody owns or controls OK and everyone can take part. Okcash is a decentralized and established hybrid cryptocurrency that started on Nov 24th 2014. OK was mined (PoW-Scrypt) and evolved to be stake-able (PoS-LTSS-Sha256). Okcash is not a security, it never had an ICO, nor any kind of funding rounds. OK is self sustainable and is fully supported by voluntaries (Just like Bitcoin).

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Okcash (OK) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Okcash (OK) 的其他问题

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OK 兑换为当地货币

1 OK 兑换 AUD
A$0.0091710752
1 OK 兑换 GBP
0.004557056
1 OK 兑换 EUR
0.0055254304
1 OK 兑换 USD
$0.00569632
1 OK 兑换 MYR
RM0.0254625504
1 OK 兑换 TRY
0.201080096
1 OK 兑换 JPY
¥0.894891872
1 OK 兑换 RUB
0.6323484832
1 OK 兑换 INR
0.4884024768
1 OK 兑换 IDR
Rp91.8761161696
1 OK 兑换 PHP
0.3302726336
1 OK 兑换 EGP
￡E.0.2892021664
1 OK 兑换 BRL
R$0.0352602208
1 OK 兑换 CAD
C$0.0082027008
1 OK 兑换 BDT
0.68071024
1 OK 兑换 NGN
8.8041752288
1 OK 兑换 UAH
0.2398720352
1 OK 兑换 VES
Bs0.29051232
1 OK 兑换 PKR
Rs1.587564384
1 OK 兑换 KZT
2.9901692576
1 OK 兑换 THB
฿0.1953268128
1 OK 兑换 TWD
NT$0.1872380384
1 OK 兑换 CHF
Fr0.005126688
1 OK 兑换 HKD
HK$0.0442604064
1 OK 兑换 MAD
.د.م0.0575897952