Oil Exchange 今日价格

Oil Exchange (OILX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 OILX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OILX。

Oil Exchange 目前市值在 $ 16,209.95 排名第 #-，流通供应量为 999.81M OILX。过去 24 小时内，OILX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OILX 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -12.07%。过去一天，总交易量达到 --。

Oil Exchange（OILX）市场信息

市值 $ 16.21K$ 16.21K $ 16.21K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 16.21K$ 16.21K $ 16.21K 流通量 999.81M 999.81M 999.81M 总供应量 999,807,660.872953 999,807,660.872953 999,807,660.872953

Oil Exchange 的当前市值为 $ 16.21K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OILX 的流通量为 999.81M，总供应量是 999807660.872953，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.21K。