Official Saudi Oil Reserve 今日价格

Official Saudi Oil Reserve (OSOR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.43%。当前 OSOR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OSOR。

Official Saudi Oil Reserve 目前市值在 $ 33,610 排名第 #-，流通供应量为 999.99M OSOR。过去 24 小时内，OSOR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00979697，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OSOR 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +2.91%。过去一天，总交易量达到 --。

Official Saudi Oil Reserve（OSOR）市场信息

市值 $ 33.61K$ 33.61K $ 33.61K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 33.61K$ 33.61K $ 33.61K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,987,701.011475 999,987,701.011475 999,987,701.011475

Official Saudi Oil Reserve 的当前市值为 $ 33.61K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OSOR 的流通量为 999.99M，总供应量是 999987701.011475，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 33.61K。