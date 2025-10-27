Official PPshow（PP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00237572 $ 0.00237572 $ 0.00237572 24H最低价 $ 0.00292183 $ 0.00292183 $ 0.00292183 24H最高价 24H最低价 $ 0.00237572$ 0.00237572 $ 0.00237572 24H最高价 $ 0.00292183$ 0.00292183 $ 0.00292183 历史最高 $ 0.00356566$ 0.00356566 $ 0.00356566 最低价 $ 0.00122364$ 0.00122364 $ 0.00122364 涨跌幅（1H） +3.60% 涨跌幅（1D） +16.01% 漲跌幅（7D） +109.99% 漲跌幅（7D） +109.99%

Official PPshow（PP）当前实时价格为 $0.0028981。过去 24 小时内，PP 的交易价格在 $ 0.00237572 至 $ 0.00292183 之间波动，市场活跃度显著。PP 的历史最高价为 $ 0.00356566，历史最低价为 $ 0.00122364。

从短期表现来看，PP 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.60%，过去 24 小时内变动为 +16.01%，过去 7 天内累计变动为 +109.99%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Official PPshow（PP）市场信息

市值 $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M 流通量 501.97M 501.97M 501.97M 总供应量 801,971,158.311849 801,971,158.311849 801,971,158.311849

Official PPshow 的当前市值为 $ 1.45M, 它过去 24 小时的交易量为 --。PP 的流通量为 501.97M，总供应量是 801971158.311849，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.31M。