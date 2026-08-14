Official Layoff Coin 今日价格

Official Layoff Coin (LAYOFF) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.51%。当前 LAYOFF 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LAYOFF。

Official Layoff Coin 目前市值在 $ 449,036 排名第 #-，流通供应量为 965.72M LAYOFF。过去 24 小时内，LAYOFF 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00418483，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LAYOFF 在过去一小时内波动了 -0.36%，过去7 天内波动了 -33.67%。过去一天，总交易量达到 $ 34.95K。

Official Layoff Coin（LAYOFF）市场信息

市值 $ 449.04K$ 449.04K $ 449.04K 成交量（24H） $ 34.95K$ 34.95K $ 34.95K 完全稀释市值 $ 449.04K$ 449.04K $ 449.04K 流通量 965.72M 965.72M 965.72M 总供应量 965,724,929.016841 965,724,929.016841 965,724,929.016841

Official Layoff Coin 的当前市值为 $ 449.04K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 34.95K。LAYOFF 的流通量为 965.72M，总供应量是 965724929.016841，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 449.04K。