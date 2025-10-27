Official DogeWLFI Coin（DOGEWLFI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.0011025$ 0.0011025 $ 0.0011025 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.52% 涨跌幅（1D） -25.04% 漲跌幅（7D） -12.22% 漲跌幅（7D） -12.22%

Official DogeWLFI Coin（DOGEWLFI）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，DOGEWLFI 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。DOGEWLFI 的历史最高价为 $ 0.0011025，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，DOGEWLFI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.52%，过去 24 小时内变动为 -25.04%，过去 7 天内累计变动为 -12.22%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Official DogeWLFI Coin（DOGEWLFI）市场信息

市值 $ 22.67K$ 22.67K $ 22.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 22.67K$ 22.67K $ 22.67K 流通量 999.09M 999.09M 999.09M 总供应量 999,090,927.409803 999,090,927.409803 999,090,927.409803

Official DogeWLFI Coin 的当前市值为 $ 22.67K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DOGEWLFI 的流通量为 999.09M，总供应量是 999090927.409803，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.67K。