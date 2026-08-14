Official Capybara coin 今日价格

Official Capybara coin (CAPYBARA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.21%。当前 CAPYBARA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CAPYBARA。

Official Capybara coin 目前市值在 $ 10,226.51 排名第 #-，流通供应量为 999.93M CAPYBARA。过去 24 小时内，CAPYBARA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CAPYBARA 在过去一小时内波动了 -0.19%，过去7 天内波动了 -8.29%。过去一天，总交易量达到 --。

Official Capybara coin（CAPYBARA）市场信息

市值 $ 10.23K$ 10.23K $ 10.23K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.23K$ 10.23K $ 10.23K 流通量 999.93M 999.93M 999.93M 总供应量 999,933,182.0 999,933,182.0 999,933,182.0

Official Capybara coin 的当前市值为 $ 10.23K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CAPYBARA 的流通量为 999.93M，总供应量是 999933182.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.23K。