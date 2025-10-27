Officat（OFFICAT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00051619 $ 0.00051619 $ 0.00051619 24H最低价 $ 0.00053695 $ 0.00053695 $ 0.00053695 24H最高价 24H最低价 $ 0.00051619$ 0.00051619 $ 0.00051619 24H最高价 $ 0.00053695$ 0.00053695 $ 0.00053695 历史最高 $ 0.01334922$ 0.01334922 $ 0.01334922 最低价 $ 0.00048003$ 0.00048003 $ 0.00048003 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） +2.71% 漲跌幅（7D） +2.02% 漲跌幅（7D） +2.02%

Officat（OFFICAT）当前实时价格为 $0.0005334。过去 24 小时内，OFFICAT 的交易价格在 $ 0.00051619 至 $ 0.00053695 之间波动，市场活跃度显著。OFFICAT 的历史最高价为 $ 0.01334922，历史最低价为 $ 0.00048003。

从短期表现来看，OFFICAT 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +2.71%，过去 7 天内累计变动为 +2.02%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Officat（OFFICAT）市场信息

市值 $ 533.40K$ 533.40K $ 533.40K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 533.40K$ 533.40K $ 533.40K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Officat 的当前市值为 $ 533.40K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OFFICAT 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 533.40K。