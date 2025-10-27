Officat 当前实时价格为 0.0005334 USD。跟踪 OFFICAT 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 OFFICAT 价格趋势。Officat 当前实时价格为 0.0005334 USD。跟踪 OFFICAT 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 OFFICAT 价格趋势。

Officat 图标

Officat 价格 (OFFICAT)

未上架

1 OFFICAT 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0005334
+2.70%1D
mexc
此币种数据来自第三方，MEXC 仅作为信息聚合平台。探索 MEXC 现货查看已上线币种！
USD
Officat (OFFICAT) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 08:40:07 (UTC+8)

Officat（OFFICAT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00051619
24H最低价
$ 0.00053695
24H最高价

$ 0.00051619
$ 0.00053695
$ 0.01334922
$ 0.00048003
0.00%

+2.71%

+2.02%

+2.02%

Officat（OFFICAT）当前实时价格为 $0.0005334。过去 24 小时内，OFFICAT 的交易价格在 $ 0.00051619$ 0.00053695 之间波动，市场活跃度显著。OFFICAT 的历史最高价为 $ 0.01334922，历史最低价为 $ 0.00048003

从短期表现来看，OFFICAT 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +2.71%，过去 7 天内累计变动为 +2.02%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Officat（OFFICAT）市场信息

$ 533.40K
--
$ 533.40K
1.00B
1,000,000,000.0
Officat 的当前市值为 $ 533.40K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OFFICAT 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 533.40K

Officat（OFFICAT）价格历史 USD

今天内，Officat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Officat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004939883
在过去60天内，Officat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Officat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+2.71%
30天$ -0.0004939883-92.61%
60天$ 0--
90天$ 0--

什么是Officat (OFFICAT)

The Cat is watching... The Cat is waiting… The Cat is scratching…

ABOUT A shadow in the alley. A paw on your keyboard. A grin behind every meme you laugh at.

Officat is the cat you can’t ignore. Cute enough to make you stay. Sharp enough to leave a scar.

SPIRIT The Meow → Every holder is part of the cat colony. The Scratch → Every meme leaves a mark. The Purr → Every chart dip is just a nap before the next jump. THE CODE OF THE CAT

Name : $Officat Supply : 1 billion Vibe : 100% Tax : 0

JOIN US Every meow is an oath. Every scratch is a signature. Every laugh is already a contract. Join us, and you’re not following the cat. The cat is already following you.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Officat (OFFICAT) 资源

官网

Officat 价格预测 (USD)

Officat（OFFICAT）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Officat（OFFICAT）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Officat 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Officat 价格预测

OFFICAT 兑换为当地货币

Officat（OFFICAT）代币经济

了解 Officat（OFFICAT）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 OFFICAT 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Officat (OFFICAT) 的其他问题

Officat（OFFICAT）今日价格是多少？
OFFICAT 实时价格为 0.0005334 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 OFFICAT 兑 USD 的价格是多少？
当前 OFFICAT 兑 USD 的价格为 $ 0.0005334。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Officat 的市值是多少？
OFFICAT 的市值为 $ 533.40K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
OFFICAT 的流通供应量是多少？
OFFICAT 的流通供应量为 1.00B USD
OFFICAT 的历史最高价（ATH）是多少？
OFFICAT 的历史最高价是 0.01334922 USD
OFFICAT 的历史最低价（ATL）是多少？
OFFICAT 的历史最低价是 0.00048003 USD
OFFICAT 的交易量是多少？
OFFICAT 的 24 小时实时交易量为 -- USD
OFFICAT 今年会涨吗？
OFFICAT 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 OFFICAT 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 08:40:07 (UTC+8)

Officat（OFFICAT）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

