Oduwa Coin 价格 (OWC)
今天 Oduwa Coin (OWC) 的实时价格为 0.344882 USD。目前其市值为 $ 5.31M USD。OWC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Oduwa Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.16K USD
- Oduwa Coin 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 15.38M USD
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今天内，Oduwa Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Oduwa Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0230916432。
在过去60天内，Oduwa Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2698894783。
在过去90天内，Oduwa Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0230916432
|-6.69%
|60天
|$ +0.2698894783
|+78.26%
|90天
|$ 0
|--
Oduwa Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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+81.50%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
OduwaCoin is a free open source project derived from collaborative blockchain Mirror of Bitcoin, PPCoin and NovaCoin with the goal of providing a long-term energy-efficient scrypt-based crypto-currency. Built on the foundation of Hybrid Blockchain POW/POS, innovations such as proof-of-stake help further advance the field of crypto-currency and boosting nearly NO-transaction fees for all users.
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|1 OWC 兑换 AUD
A$0.5518112
|1 OWC 兑换 GBP
￡0.2759056
|1 OWC 兑换 EUR
€0.33108672
|1 OWC 兑换 USD
$0.344882
|1 OWC 兑换 MYR
RM1.54162254
|1 OWC 兑换 TRY
₺12.17778342
|1 OWC 兑换 JPY
¥54.17406456
|1 OWC 兑换 RUB
₽38.10601218
|1 OWC 兑换 INR
₹29.5736315
|1 OWC 兑换 IDR
Rp5,562.61212446
|1 OWC 兑换 PHP
₱19.9686678
|1 OWC 兑换 EGP
￡E.17.50965914
|1 OWC 兑换 BRL
R$2.1382684
|1 OWC 兑换 CAD
C$0.49663008
|1 OWC 兑换 BDT
৳41.213399
|1 OWC 兑换 NGN
₦533.04617038
|1 OWC 兑换 UAH
₴14.52298102
|1 OWC 兑换 VES
Bs17.588982
|1 OWC 兑换 PKR
Rs96.1186134
|1 OWC 兑换 KZT
₸181.03890826
|1 OWC 兑换 THB
฿11.81565732
|1 OWC 兑换 TWD
NT$11.34316898
|1 OWC 兑换 CHF
Fr0.3103938
|1 OWC 兑换 HKD
HK$2.67973314
|1 OWC 兑换 MAD
.د.م3.48675702