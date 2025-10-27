Odin Liquidity Network（ODIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00496813 24H最高价 $ 0.00552117 历史最高 $ 0.129051 最低价 $ 0.00326052 涨跌幅（1H） -0.45% 涨跌幅（1D） +9.49% 漲跌幅（7D） +10.09%

Odin Liquidity Network（ODIN）当前实时价格为 $0.00549448。过去 24 小时内，ODIN 的交易价格在 $ 0.00496813 至 $ 0.00552117 之间波动，市场活跃度显著。ODIN 的历史最高价为 $ 0.129051，历史最低价为 $ 0.00326052。

从短期表现来看，ODIN 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.45%，过去 24 小时内变动为 +9.49%，过去 7 天内累计变动为 +10.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Odin Liquidity Network（ODIN）市场信息

市值 $ 1.03M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.03M 流通量 187.41M 总供应量 187,407,814.7566593

Odin Liquidity Network 的当前市值为 $ 1.03M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ODIN 的流通量为 187.41M，总供应量是 187407814.7566593，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.03M。