Octra 今日价格

Octra (OCT) 今日实时价格为 $ 0.02415969，过去 24 小时内变化了 1.58%。当前 OCT 兑 USD 的汇率为 $ 0.02415969 每 OCT。

Octra 目前市值在 $ 15,104,706 排名第 #-，流通供应量为 625.20M OCT。过去 24 小时内，OCT 的交易价格在 $ 0.02395936（低点）和 $ 0.02473515（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.141929，而历史最低价为 $ 0.01439789。

短期表现方面，OCT 在过去一小时内波动了 -0.52%，过去7 天内波动了 +24.10%。过去一天，总交易量达到 $ 16.37K。

Octra（OCT）市场信息

市值 $ 15.10M$ 15.10M $ 15.10M 成交量（24H） $ 16.37K$ 16.37K $ 16.37K 完全稀释市值 $ 15.10M$ 15.10M $ 15.10M 流通量 625.20M 625.20M 625.20M 总供应量 625,202,731.0 625,202,731.0 625,202,731.0

Octra 的当前市值为 $ 15.10M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 16.37K。OCT 的流通量为 625.20M，总供应量是 625202731.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.10M。