OctoFi 价格 (OCTO)
今天 OctoFi (OCTO) 的实时价格为 0.33498 USD。目前其市值为 $ 118.20K USD。OCTO 兑换 USD 的价格为实时更新。
OctoFi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.92K USD
- OctoFi 当天价格变化为 -0.00%
- 其循环供应量为 352.87K USD
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今天内，OctoFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，OctoFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0640273737。
在过去60天内，OctoFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1178428821。
在过去90天内，OctoFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.11484483261769798。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.00%
|30天
|$ -0.0640273737
|-19.11%
|60天
|$ +0.1178428821
|+35.18%
|90天
|$ +0.11484483261769798
|+52.17%
OctoFi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.21%
-0.00%
-5.07%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
OctoFi gives you cash back when you transact with trusted DeFi and NFT marketplaces, across multiple blockchains, through our all-in-one dApp or browser-plugin Wallet.
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|1 OCTO 兑换 AUD
A$0.5393178
|1 OCTO 兑换 GBP
￡0.267984
|1 OCTO 兑换 EUR
€0.3249306
|1 OCTO 兑换 USD
$0.33498
|1 OCTO 兑换 MYR
RM1.4973606
|1 OCTO 兑换 TRY
₺11.824794
|1 OCTO 兑换 JPY
¥52.625358
|1 OCTO 兑换 RUB
₽37.1861298
|1 OCTO 兑换 INR
₹28.7211852
|1 OCTO 兑换 IDR
Rp5,402.9024694
|1 OCTO 兑换 PHP
₱19.4221404
|1 OCTO 兑换 EGP
￡E.17.0069346
|1 OCTO 兑换 BRL
R$2.0735262
|1 OCTO 兑换 CAD
C$0.4823712
|1 OCTO 兑换 BDT
৳40.03011
|1 OCTO 兑换 NGN
₦517.7417382
|1 OCTO 兑换 UAH
₴14.1060078
|1 OCTO 兑换 VES
Bs17.08398
|1 OCTO 兑换 PKR
Rs93.358926
|1 OCTO 兑换 KZT
₸175.8410514
|1 OCTO 兑换 THB
฿11.4864642
|1 OCTO 兑换 TWD
NT$11.0107926
|1 OCTO 兑换 CHF
Fr0.301482
|1 OCTO 兑换 HKD
HK$2.6027946
|1 OCTO 兑换 MAD
.د.م3.3866478