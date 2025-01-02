OceanFund 价格 (OF)
今天 OceanFund (OF) 的实时价格为 0.746558 USD。目前其市值为 $ 747.72K USD。OF 兑换 USD 的价格为实时更新。
OceanFund 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 13.08K USD
- OceanFund 当天价格变化为 +22.00%
- 其循环供应量为 1.00M USD
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今天内，OceanFund 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.134629。
在过去30天内，OceanFund 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0195661653。
在过去60天内，OceanFund 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6753047127。
在过去90天内，OceanFund 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.134629
|+22.00%
|30天
|$ +0.0195661653
|+2.62%
|60天
|$ +0.6753047127
|+90.46%
|90天
|$ 0
|--
OceanFund 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.05%
+22.00%
+13.63%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
OceanFund is a community-driven investment fund focused on supporting a diverse portfolio of solid crypto projects. By leveraging the collective knowledge and resources of our community, we identify promising opportunities and share the profits through buybacks of our $OF token. This mechanism not only rewards our token holders but also reduces the token's supply, enhancing long-term value for our community members.
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|1 OF 兑换 AUD
A$1.1944928
|1 OF 兑换 GBP
￡0.5972464
|1 OF 兑换 EUR
€0.71669568
|1 OF 兑换 USD
$0.746558
|1 OF 兑换 MYR
RM3.33711426
|1 OF 兑换 TRY
₺26.36096298
|1 OF 兑换 JPY
¥117.30665854
|1 OF 兑换 RUB
₽82.48719342
|1 OF 兑换 INR
₹64.0173485
|1 OF 兑换 IDR
Rp12,041.25637874
|1 OF 兑换 PHP
₱43.2257082
|1 OF 兑换 EGP
￡E.37.90274966
|1 OF 兑换 BRL
R$4.6286596
|1 OF 兑换 CAD
C$1.07504352
|1 OF 兑换 BDT
৳89.213681
|1 OF 兑换 NGN
₦1,153.87257922
|1 OF 兑换 UAH
₴31.43755738
|1 OF 兑换 VES
Bs38.074458
|1 OF 兑换 PKR
Rs208.0657146
|1 OF 兑换 KZT
₸391.89069094
|1 OF 兑换 THB
฿25.57707708
|1 OF 兑换 TWD
NT$24.55429262
|1 OF 兑换 CHF
Fr0.6719022
|1 OF 兑换 HKD
HK$5.80075566
|1 OF 兑换 MAD
.د.م7.54770138