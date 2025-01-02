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OceanFund 价格 (OF)

USD

OceanFund (OF) 实时价格图表

$0.746558
$0.746558$0.746558
+22.00%(1D)

今天 OceanFund (OF) 的价格

今天 OceanFund (OF) 的实时价格为 0.746558 USD。目前其市值为 $ 747.72K USD。OF 兑换 USD 的价格为实时更新。
OceanFund 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 13.08K USD
- OceanFund 当天价格变化为 +22.00%
- 其循环供应量为 1.00M USD

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OceanFund (OF) 价格表现 USD

今天内，OceanFund 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.134629
在过去30天内，OceanFund 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0195661653
在过去60天内，OceanFund 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6753047127
在过去90天内，OceanFund 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.134629+22.00%
30天$ +0.0195661653+2.62%
60天$ +0.6753047127+90.46%
90天$ 0--

OceanFund (OF) 价格分析

OceanFund 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.518132
$ 0.518132$ 0.518132

$ 0.748057
$ 0.748057$ 0.748057

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

+2.05%

+22.00%

+13.63%

OceanFund (OF) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 747.72K
$ 747.72K$ 747.72K

$ 13.08K
$ 13.08K$ 13.08K

1.00M
1.00M 1.00M

什么是OceanFund (OF)

OceanFund is a community-driven investment fund focused on supporting a diverse portfolio of solid crypto projects. By leveraging the collective knowledge and resources of our community, we identify promising opportunities and share the profits through buybacks of our $OF token. This mechanism not only rewards our token holders but also reduces the token's supply, enhancing long-term value for our community members.

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OceanFund (OF) 资源

官网

大家还在问：关于 OceanFund (OF) 的其他问题

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OF 兑换为当地货币

1 OF 兑换 AUD
A$1.1944928
1 OF 兑换 GBP
0.5972464
1 OF 兑换 EUR
0.71669568
1 OF 兑换 USD
$0.746558
1 OF 兑换 MYR
RM3.33711426
1 OF 兑换 TRY
26.36096298
1 OF 兑换 JPY
¥117.30665854
1 OF 兑换 RUB
82.48719342
1 OF 兑换 INR
64.0173485
1 OF 兑换 IDR
Rp12,041.25637874
1 OF 兑换 PHP
43.2257082
1 OF 兑换 EGP
￡E.37.90274966
1 OF 兑换 BRL
R$4.6286596
1 OF 兑换 CAD
C$1.07504352
1 OF 兑换 BDT
89.213681
1 OF 兑换 NGN
1,153.87257922
1 OF 兑换 UAH
31.43755738
1 OF 兑换 VES
Bs38.074458
1 OF 兑换 PKR
Rs208.0657146
1 OF 兑换 KZT
391.89069094
1 OF 兑换 THB
฿25.57707708
1 OF 兑换 TWD
NT$24.55429262
1 OF 兑换 CHF
Fr0.6719022
1 OF 兑换 HKD
HK$5.80075566
1 OF 兑换 MAD
.د.م7.54770138