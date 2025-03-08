OccamFi 价格 (OCC)
今天 OccamFi (OCC) 的实时价格为 0.04056154 USD。目前其市值为 $ 1.03M USD。OCC 兑换 USD 的价格为实时更新。
OccamFi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.86K USD
- OccamFi 当天价格变化为 -4.83%
- 其循环供应量为 25.37M USD
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今天内，OccamFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00206099005345372。
在过去30天内，OccamFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0131850396。
在过去60天内，OccamFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0220727910。
在过去90天内，OccamFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.08532146539717506。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00206099005345372
|-4.83%
|30天
|$ -0.0131850396
|-32.50%
|60天
|$ -0.0220727910
|-54.41%
|90天
|$ -0.08532146539717506
|-67.77%
OccamFi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.20%
-4.83%
-10.53%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The http://Occam.fi ecosystem is the first decentralised launchpad & #DeFi ecosystem designed for the Cardano ecosystem. Bringing the Razer's edge of DeFi to #Cardano!
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|1 OCC 兑换 AUD
A$0.0640872332
|1 OCC 兑换 GBP
￡0.0312323858
|1 OCC 兑换 EUR
€0.0373166168
|1 OCC 兑换 USD
$0.04056154
|1 OCC 兑换 MYR
RM0.1788763914
|1 OCC 兑换 TRY
₺1.4780625176
|1 OCC 兑换 JPY
¥6.0043247662
|1 OCC 兑换 RUB
₽3.6505386
|1 OCC 兑换 INR
₹3.532910134
|1 OCC 兑换 IDR
Rp664.9431722976
|1 OCC 兑换 PHP
₱2.3314773192
|1 OCC 兑换 EGP
￡E.2.0552532318
|1 OCC 兑换 BRL
R$0.2344457012
|1 OCC 兑换 CAD
C$0.0580030022
|1 OCC 兑换 BDT
৳4.9335001102
|1 OCC 兑换 NGN
₦61.2710454778
|1 OCC 兑换 UAH
₴1.6735691404
|1 OCC 兑换 VES
Bs2.59593856
|1 OCC 兑换 PKR
Rs11.3710221236
|1 OCC 兑换 KZT
₸19.921800371
|1 OCC 兑换 THB
฿1.3693575904
|1 OCC 兑换 TWD
NT$1.3320409736
|1 OCC 兑换 CHF
Fr0.0356941552
|1 OCC 兑换 HKD
HK$0.3151631658
|1 OCC 兑换 MAD
.د.م0.3946637842
|1 OCC 兑换 MXN
$0.8217768004