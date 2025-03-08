OccamFi 图标

OccamFi 价格 (OCC)

USD

OccamFi (OCC) 实时价格图表

$0.04056154
$0.04056154$0.04056154
-4.80%(1D)

今天 OccamFi (OCC) 的价格

今天 OccamFi (OCC) 的实时价格为 0.04056154 USD。目前其市值为 $ 1.03M USD。OCC 兑换 USD 的价格为实时更新。
OccamFi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.86K USD
- OccamFi 当天价格变化为 -4.83%
- 其循环供应量为 25.37M USD

在获取 MEXC 上从 OCC兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 OCC 价格信息的首选平台。

OccamFi (OCC) 价格表现 USD

今天内，OccamFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00206099005345372
在过去30天内，OccamFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0131850396
在过去60天内，OccamFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0220727910
在过去90天内，OccamFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.08532146539717506

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00206099005345372-4.83%
30天$ -0.0131850396-32.50%
60天$ -0.0220727910-54.41%
90天$ -0.08532146539717506-67.77%

OccamFi (OCC) 价格分析

OccamFi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03749537
$ 0.03749537$ 0.03749537

$ 0.04432894
$ 0.04432894$ 0.04432894

$ 17.55
$ 17.55$ 17.55

+1.20%

-4.83%

-10.53%

OccamFi (OCC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

$ 2.86K
$ 2.86K$ 2.86K

25.37M
25.37M 25.37M

什么是OccamFi (OCC)

The http://Occam.fi ecosystem is the first decentralised launchpad & #DeFi ecosystem designed for the Cardano ecosystem. Bringing the Razer's edge of DeFi to #Cardano!

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

OccamFi (OCC) 资源

官网

大家还在问：关于 OccamFi (OCC) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

OCC 兑换为当地货币

1 OCC 兑换 AUD
A$0.0640872332
1 OCC 兑换 GBP
0.0312323858
1 OCC 兑换 EUR
0.0373166168
1 OCC 兑换 USD
$0.04056154
1 OCC 兑换 MYR
RM0.1788763914
1 OCC 兑换 TRY
1.4780625176
1 OCC 兑换 JPY
¥6.0043247662
1 OCC 兑换 RUB
3.6505386
1 OCC 兑换 INR
3.532910134
1 OCC 兑换 IDR
Rp664.9431722976
1 OCC 兑换 PHP
2.3314773192
1 OCC 兑换 EGP
￡E.2.0552532318
1 OCC 兑换 BRL
R$0.2344457012
1 OCC 兑换 CAD
C$0.0580030022
1 OCC 兑换 BDT
4.9335001102
1 OCC 兑换 NGN
61.2710454778
1 OCC 兑换 UAH
1.6735691404
1 OCC 兑换 VES
Bs2.59593856
1 OCC 兑换 PKR
Rs11.3710221236
1 OCC 兑换 KZT
19.921800371
1 OCC 兑换 THB
฿1.3693575904
1 OCC 兑换 TWD
NT$1.3320409736
1 OCC 兑换 CHF
Fr0.0356941552
1 OCC 兑换 HKD
HK$0.3151631658
1 OCC 兑换 MAD
.د.م0.3946637842
1 OCC 兑换 MXN
$0.8217768004