Obscra 今日价格

Obscra (OBX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 28.97%。当前 OBX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OBX。

Obscra 目前市值在 $ 13,259.28 排名第 #-，流通供应量为 929.06M OBX。过去 24 小时内，OBX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OBX 在过去一小时内波动了 -0.80%，过去7 天内波动了 -18.74%。过去一天，总交易量达到 --。

Obscra（OBX）市场信息

市值 $ 13.26K$ 13.26K $ 13.26K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.27K$ 14.27K $ 14.27K 流通量 929.06M 929.06M 929.06M 总供应量 999,901,441.060477 999,901,441.060477 999,901,441.060477

Obscra 的当前市值为 $ 13.26K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OBX 的流通量为 929.06M，总供应量是 999901441.060477，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.27K。