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OAX 价格 (OAX)

USD

OAX (OAX) 实时价格图表

$0.03158808
$0.03158808$0.03158808
+2.10%(1D)

今天 OAX (OAX) 的价格

今天 OAX (OAX) 的实时价格为 0.03158808 USD。目前其市值为 $ 1.76M USD。OAX 兑换 USD 的价格为实时更新。
OAX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 109.79K USD
- OAX 当天价格变化为 +2.10%
- 其循环供应量为 55.79M USD

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OAX (OAX) 价格表现 USD

今天内，OAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00065063
在过去30天内，OAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0089605874
在过去60天内，OAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0258835570
在过去90天内，OAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.10186810415280625

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00065063+2.10%
30天$ -0.0089605874-28.36%
60天$ -0.0258835570-81.94%
90天$ -0.10186810415280625-76.33%

OAX (OAX) 价格分析

OAX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03033841
$ 0.03033841$ 0.03033841

$ 0.03622825
$ 0.03622825$ 0.03622825

$ 2.34
$ 2.34$ 2.34

+0.44%

+2.10%

-12.36%

OAX (OAX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

$ 109.79K
$ 109.79K$ 109.79K

55.79M
55.79M 55.79M

什么是OAX (OAX)

OAX is an ERC20 token developed to fuel an open-source decentralized exchange platform “openANX” which provides an aggregated order book to increase liquidity; holds collateral for asset gateways to reduce credit risk; and features an off-chain, predetermined dispute resolution system governed by the Decentralized Autonomous Organization(DAO) to maximize consumer protection.

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OAX (OAX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 OAX (OAX) 的其他问题

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OAX 兑换为当地货币

1 OAX 兑换 AUD
A$0.0508568088
1 OAX 兑换 GBP
0.0255863448
1 OAX 兑换 EUR
0.0306404376
1 OAX 兑换 USD
$0.03158808
1 OAX 兑换 MYR
RM0.1418304792
1 OAX 兑换 TRY
1.1188497936
1 OAX 兑换 JPY
¥4.9947072096
1 OAX 兑换 RUB
3.21408714
1 OAX 兑换 INR
2.7175225224
1 OAX 兑换 IDR
Rp509.4850899624
1 OAX 兑换 PHP
1.8482185608
1 OAX 兑换 EGP
￡E.1.596777444
1 OAX 兑换 BRL
R$0.191107884
1 OAX 兑换 CAD
C$0.0454868352
1 OAX 兑换 BDT
3.8531139984
1 OAX 兑换 NGN
48.8977160784
1 OAX 兑换 UAH
1.3390187112
1 OAX 兑换 VES
Bs1.67416824
1 OAX 兑换 PKR
Rs8.8086519888
1 OAX 兑换 KZT
16.6077489408
1 OAX 兑换 THB
฿1.0919999256
1 OAX 兑换 TWD
NT$1.040827236
1 OAX 兑换 CHF
Fr0.0287451528
1 OAX 兑换 HKD
HK$0.2457552624
1 OAX 兑换 MAD
.د.م0.3177760848