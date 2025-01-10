OAX 价格 (OAX)
今天 OAX (OAX) 的实时价格为 0.03158808 USD。目前其市值为 $ 1.76M USD。OAX 兑换 USD 的价格为实时更新。
OAX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 109.79K USD
- OAX 当天价格变化为 +2.10%
- 其循环供应量为 55.79M USD
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今天内，OAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00065063。
在过去30天内，OAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0089605874。
在过去60天内，OAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0258835570。
在过去90天内，OAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.10186810415280625。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00065063
|+2.10%
|30天
|$ -0.0089605874
|-28.36%
|60天
|$ -0.0258835570
|-81.94%
|90天
|$ -0.10186810415280625
|-76.33%
OAX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.44%
+2.10%
-12.36%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
OAX is an ERC20 token developed to fuel an open-source decentralized exchange platform “openANX” which provides an aggregated order book to increase liquidity; holds collateral for asset gateways to reduce credit risk; and features an off-chain, predetermined dispute resolution system governed by the Decentralized Autonomous Organization(DAO) to maximize consumer protection.
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|1 OAX 兑换 AUD
A$0.0508568088
|1 OAX 兑换 GBP
￡0.0255863448
|1 OAX 兑换 EUR
€0.0306404376
|1 OAX 兑换 USD
$0.03158808
|1 OAX 兑换 MYR
RM0.1418304792
|1 OAX 兑换 TRY
₺1.1188497936
|1 OAX 兑换 JPY
¥4.9947072096
|1 OAX 兑换 RUB
₽3.21408714
|1 OAX 兑换 INR
₹2.7175225224
|1 OAX 兑换 IDR
Rp509.4850899624
|1 OAX 兑换 PHP
₱1.8482185608
|1 OAX 兑换 EGP
￡E.1.596777444
|1 OAX 兑换 BRL
R$0.191107884
|1 OAX 兑换 CAD
C$0.0454868352
|1 OAX 兑换 BDT
৳3.8531139984
|1 OAX 兑换 NGN
₦48.8977160784
|1 OAX 兑换 UAH
₴1.3390187112
|1 OAX 兑换 VES
Bs1.67416824
|1 OAX 兑换 PKR
Rs8.8086519888
|1 OAX 兑换 KZT
₸16.6077489408
|1 OAX 兑换 THB
฿1.0919999256
|1 OAX 兑换 TWD
NT$1.040827236
|1 OAX 兑换 CHF
Fr0.0287451528
|1 OAX 兑换 HKD
HK$0.2457552624
|1 OAX 兑换 MAD
.د.م0.3177760848