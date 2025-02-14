Nyx by Virtuals 价格 (NYX)
今天 Nyx by Virtuals (NYX) 的实时价格为 0.00898161 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NYX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Nyx by Virtuals 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 291.34K USD
- Nyx by Virtuals 当天价格变化为 -30.69%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Nyx by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003977725622112408。
在过去30天内，Nyx by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Nyx by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Nyx by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.003977725622112408
|-30.69%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
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Nyx by Virtuals 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.52%
-30.69%
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深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Nyx is the first virtual idol created by Alias Labs with KIRA X (xiaooo404 on Instagram) on the Virtuals Protocol on Solana, powered by decentralized compute and storage from 0G Labs and self-improving AI using the evolveRL framework. This innovative collaboration redefines virtual entertainment by seamlessly blending human artistry with scalable, decentralized intelligence, paving the way for a future where digital idols not only entertain but also actively participate in the creative price.
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|1 NYX 兑换 AUD
A$0.0141909438
|1 NYX 兑换 GBP
￡0.0070954719
|1 NYX 兑换 EUR
€0.0085325295
|1 NYX 兑换 USD
$0.00898161
|1 NYX 兑换 MYR
RM0.0398783484
|1 NYX 兑换 TRY
₺0.325134282
|1 NYX 兑换 JPY
¥1.3731085368
|1 NYX 兑换 RUB
₽0.803854095
|1 NYX 兑换 INR
₹0.7797833802
|1 NYX 兑换 IDR
Rp147.2394846384
|1 NYX 兑换 PHP
₱0.5201250351
|1 NYX 兑换 EGP
￡E.0.4546490982
|1 NYX 兑换 BRL
R$0.0517340736
|1 NYX 兑换 CAD
C$0.0126640701
|1 NYX 兑换 BDT
৳1.0853377524
|1 NYX 兑换 NGN
₦13.485887415
|1 NYX 兑换 UAH
₴0.3752516658
|1 NYX 兑换 VES
Bs0.54787821
|1 NYX 兑换 PKR
Rs2.5101803628
|1 NYX 兑换 KZT
₸4.4930504025
|1 NYX 兑换 THB
฿0.3024108087
|1 NYX 兑换 TWD
NT$0.2943273597
|1 NYX 兑换 CHF
Fr0.008083449
|1 NYX 兑换 HKD
HK$0.0698769258
|1 NYX 兑换 MAD
.د.م0.0892772034