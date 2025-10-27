Nyvo（NYVO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000801 $ 0.00000801 $ 0.00000801 24H最低价 $ 0.00000834 $ 0.00000834 $ 0.00000834 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000801$ 0.00000801 $ 0.00000801 24H最高价 $ 0.00000834$ 0.00000834 $ 0.00000834 历史最高 $ 0.00069945$ 0.00069945 $ 0.00069945 最低价 $ 0.00000745$ 0.00000745 $ 0.00000745 涨跌幅（1H） +0.27% 涨跌幅（1D） +2.47% 漲跌幅（7D） +5.57% 漲跌幅（7D） +5.57%

Nyvo（NYVO）当前实时价格为 $0.00000832。过去 24 小时内，NYVO 的交易价格在 $ 0.00000801 至 $ 0.00000834 之间波动，市场活跃度显著。NYVO 的历史最高价为 $ 0.00069945，历史最低价为 $ 0.00000745。

从短期表现来看，NYVO 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.27%，过去 24 小时内变动为 +2.47%，过去 7 天内累计变动为 +5.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Nyvo（NYVO）市场信息

市值 $ 8.11K$ 8.11K $ 8.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 8.28K$ 8.28K $ 8.28K 流通量 973.80M 973.80M 973.80M 总供应量 994,321,499.768588 994,321,499.768588 994,321,499.768588

Nyvo 的当前市值为 $ 8.11K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NYVO 的流通量为 973.80M，总供应量是 994321499.768588，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.28K。