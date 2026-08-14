NYLIM US High Yield Bond Fund 今日价格

NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB) 今日实时价格为 $ 1.004，过去 24 小时内变化了 0.04%。当前 HYB 兑 USD 的汇率为 $ 1.004 每 HYB。

NYLIM US High Yield Bond Fund 目前市值在 $ 200,417 排名第 #-，流通供应量为 199.53K HYB。过去 24 小时内，HYB 的交易价格在 $ 0.998523（低点）和 $ 1.008（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.008，而历史最低价为 $ 0.998523。

短期表现方面，HYB 在过去一小时内波动了 +0.02%，过去7 天内波动了 -0.03%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

NYLIM US High Yield Bond Fund（HYB）市场信息

市值 $ 200.42K$ 200.42K $ 200.42K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 200.42K$ 200.42K $ 200.42K 流通量 199.53K 199.53K 199.53K 总供应量 199,534.0704467132 199,534.0704467132 199,534.0704467132

NYLIM US High Yield Bond Fund 的当前市值为 $ 200.42K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。HYB 的流通量为 199.53K，总供应量是 199534.0704467132，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 200.42K。