Nyan Meme Coin（NYAN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +0.53% 涨跌幅（1D） +4.90% 漲跌幅（7D） +9.75%

Nyan Meme Coin（NYAN）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，NYAN 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。NYAN 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，NYAN 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.53%，过去 24 小时内变动为 +4.90%，过去 7 天内累计变动为 +9.75%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Nyan Meme Coin（NYAN）市场信息

市值 $ 284.41K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 284.41K 流通量 63.17T 总供应量 63,172,200,000,000.0

Nyan Meme Coin 的当前市值为 $ 284.41K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NYAN 的流通量为 63.17T，总供应量是 63172200000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 284.41K。