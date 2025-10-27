Nyan Heroes（NYAN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00101036 $ 0.00101036 $ 0.00101036 24H最低价 $ 0.00108742 $ 0.00108742 $ 0.00108742 24H最高价 24H最低价 $ 0.00101036$ 0.00101036 $ 0.00101036 24H最高价 $ 0.00108742$ 0.00108742 $ 0.00108742 历史最高 $ 0.457078$ 0.457078 $ 0.457078 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.66% 涨跌幅（1D） -3.80% 漲跌幅（7D） +5.95% 漲跌幅（7D） +5.95%

Nyan Heroes（NYAN）当前实时价格为 $0.0010323。过去 24 小时内，NYAN 的交易价格在 $ 0.00101036 至 $ 0.00108742 之间波动，市场活跃度显著。NYAN 的历史最高价为 $ 0.457078，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，NYAN 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.66%，过去 24 小时内变动为 -3.80%，过去 7 天内累计变动为 +5.95%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Nyan Heroes（NYAN）市场信息

市值 $ 151.13K$ 151.13K $ 151.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M 流通量 146.35M 146.35M 146.35M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nyan Heroes 的当前市值为 $ 151.13K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NYAN 的流通量为 146.35M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.03M。