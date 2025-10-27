Nyan Cat（NYAN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00286239 $ 0.00286239 $ 0.00286239 24H最低价 $ 0.00365397 $ 0.00365397 $ 0.00365397 24H最高价 24H最低价 $ 0.00286239$ 0.00286239 $ 0.00286239 24H最高价 $ 0.00365397$ 0.00365397 $ 0.00365397 历史最高 $ 0.00637036$ 0.00637036 $ 0.00637036 最低价 $ 0.00050251$ 0.00050251 $ 0.00050251 涨跌幅（1H） +6.88% 涨跌幅（1D） +24.10% 漲跌幅（7D） -25.23% 漲跌幅（7D） -25.23%

Nyan Cat（NYAN）当前实时价格为 $0.00361286。过去 24 小时内，NYAN 的交易价格在 $ 0.00286239 至 $ 0.00365397 之间波动，市场活跃度显著。NYAN 的历史最高价为 $ 0.00637036，历史最低价为 $ 0.00050251。

从短期表现来看，NYAN 在过去 1 小时内的价格变动为 +6.88%，过去 24 小时内变动为 +24.10%，过去 7 天内累计变动为 -25.23%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Nyan Cat（NYAN）市场信息

市值 $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 总供应量 999,979,528.701393 999,979,528.701393 999,979,528.701393

Nyan Cat 的当前市值为 $ 3.57M, 它过去 24 小时的交易量为 --。NYAN 的流通量为 999.98M，总供应量是 999979528.701393，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.57M。