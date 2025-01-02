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Nvidia Tokenized Stock Defichain 价格 (DNVDA)

USD

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) 实时价格图表

$6.41
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-3.80%(1D)

今天 Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) 的价格

今天 Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) 的实时价格为 6.41 USD。目前其市值为 $ 780.91K USD。DNVDA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Nvidia Tokenized Stock Defichain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.40 USD
- Nvidia Tokenized Stock Defichain 当天价格变化为 -3.80%
- 其循环供应量为 121.75K USD

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Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) 价格表现 USD

今天内，Nvidia Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.253949154821482
在过去30天内，Nvidia Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.6177243910
在过去60天内，Nvidia Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.7151822810
在过去90天内，Nvidia Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4.565646160374595

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.253949154821482-3.80%
30天$ -1.6177243910-25.23%
60天$ +5.7151822810+89.16%
90天$ -4.565646160374595-41.59%

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) 价格分析

Nvidia Tokenized Stock Defichain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 6.41
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$ 6.69
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$ 697.77
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-0.03%

-3.80%

-7.07%

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 780.91K
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$ 12.40
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121.75K
121.75K 121.75K

什么是Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)

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Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) 资源

官网

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DNVDA 兑换为当地货币

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1 DNVDA 兑换 GBP
5.128
1 DNVDA 兑换 EUR
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1 DNVDA 兑换 USD
$6.41
1 DNVDA 兑换 MYR
RM28.6527
1 DNVDA 兑换 TRY
226.3371
1 DNVDA 兑换 JPY
¥1,007.2033
1 DNVDA 兑换 RUB
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1 DNVDA 兑换 INR
549.6575
1 DNVDA 兑换 IDR
Rp103,387.0823
1 DNVDA 兑换 PHP
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1 DNVDA 兑换 EGP
￡E.325.4357
1 DNVDA 兑换 BRL
R$39.742
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C$9.2304
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1 DNVDA 兑换 VES
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