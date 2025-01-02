今天 Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) 的价格

今天 Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) 的实时价格为 6.41 USD。目前其市值为 $ 780.91K USD。DNVDA 兑换 USD 的价格为实时更新。

Nvidia Tokenized Stock Defichain 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 12.40 USD

- Nvidia Tokenized Stock Defichain 当天价格变化为 -3.80%

- 其循环供应量为 121.75K USD

在获取 MEXC 上从 DNVDA兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 DNVDA 价格信息的首选平台。