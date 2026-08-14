NVIDIA rStock 今日价格

NVIDIA rStock (NVDAR) 今日实时价格为 $ 182.56，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 NVDAR 兑 USD 的汇率为 $ 182.56 每 NVDAR。

NVIDIA rStock 目前市值在 $ 217,427 排名第 #-，流通供应量为 1.19K NVDAR。过去 24 小时内，NVDAR 的交易价格在 $ 182.53（低点）和 $ 182.71（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 200.0，而历史最低价为 $ 171.52。

短期表现方面，NVDAR 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +0.53%。过去一天，总交易量达到 $ 2.79。

NVIDIA rStock（NVDAR）市场信息

市值 $ 217.43K$ 217.43K $ 217.43K 成交量（24H） $ 2.79$ 2.79 $ 2.79 完全稀释市值 $ 217.43K$ 217.43K $ 217.43K 流通量 1.19K 1.19K 1.19K 总供应量 1,190.998356721 1,190.998356721 1,190.998356721

NVIDIA rStock 的当前市值为 $ 217.43K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.79。NVDAR 的流通量为 1.19K，总供应量是 1190.998356721，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 217.43K。