Nuwa World by Virtuals（NUWA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0.00126987 $ 0.00126987 $ 0.00126987 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0.00126987$ 0.00126987 $ 0.00126987 历史最高 $ 0.00128685$ 0.00128685 $ 0.00128685 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +6.64% 涨跌幅（1D） +28.68% 漲跌幅（7D） +93.00% 漲跌幅（7D） +93.00%

Nuwa World by Virtuals（NUWA）当前实时价格为 $0.00128499。过去 24 小时内，NUWA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0.00126987 之间波动，市场活跃度显著。NUWA 的历史最高价为 $ 0.00128685，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，NUWA 在过去 1 小时内的价格变动为 +6.64%，过去 24 小时内变动为 +28.68%，过去 7 天内累计变动为 +93.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Nuwa World by Virtuals（NUWA）市场信息

市值 $ 323.30K$ 323.30K $ 323.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M 流通量 254.59M 254.59M 254.59M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nuwa World by Virtuals 的当前市值为 $ 323.30K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NUWA 的流通量为 254.59M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.27M。