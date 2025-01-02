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Nuvola Digital 价格 (NVL)

USD

Nuvola Digital (NVL) 实时价格图表

$1.31
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+0.20%(1D)

今天 Nuvola Digital (NVL) 的价格

今天 Nuvola Digital (NVL) 的实时价格为 1.31 USD。目前其市值为 $ 22.12M USD。NVL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Nuvola Digital 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 42.92K USD
- Nuvola Digital 当天价格变化为 +0.21%
- 其循环供应量为 16.77M USD

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Nuvola Digital (NVL) 价格表现 USD

今天内，Nuvola Digital 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00279659
在过去30天内，Nuvola Digital 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2453066700
在过去60天内，Nuvola Digital 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.1450585550
在过去90天内，Nuvola Digital 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4212556409465719

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00279659+0.21%
30天$ -0.2453066700-18.72%
60天$ +1.1450585550+87.41%
90天$ +0.4212556409465719+47.40%

Nuvola Digital (NVL) 价格分析

Nuvola Digital 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

$ 1.34
$ 1.34$ 1.34

$ 1.93
$ 1.93$ 1.93

-0.08%

+0.21%

+2.46%

Nuvola Digital (NVL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 22.12M
$ 22.12M$ 22.12M

$ 42.92K
$ 42.92K$ 42.92K

16.77M
16.77M 16.77M

什么是Nuvola Digital (NVL)

Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains.

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Nuvola Digital (NVL) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Nuvola Digital (NVL) 的其他问题

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NVL 兑换为当地货币

1 NVL 兑换 AUD
A$2.096
1 NVL 兑换 GBP
1.048
1 NVL 兑换 EUR
1.2576
1 NVL 兑换 USD
$1.31
1 NVL 兑换 MYR
RM5.8557
1 NVL 兑换 TRY
46.2561
1 NVL 兑换 JPY
¥205.8403
1 NVL 兑换 RUB
144.7419
1 NVL 兑换 INR
112.3325
1 NVL 兑换 IDR
Rp21,129.0293
1 NVL 兑换 PHP
75.849
1 NVL 兑换 EGP
￡E.66.5087
1 NVL 兑换 BRL
R$8.122
1 NVL 兑换 CAD
C$1.8864
1 NVL 兑换 BDT
156.545
1 NVL 兑换 NGN
2,024.7229
1 NVL 兑换 UAH
55.1641
1 NVL 兑换 VES
Bs66.81
1 NVL 兑换 PKR
Rs365.097
1 NVL 兑换 KZT
687.6583
1 NVL 兑换 THB
฿44.8806
1 NVL 兑换 TWD
NT$43.0859
1 NVL 兑换 CHF
Fr1.179
1 NVL 兑换 HKD
HK$10.1787
1 NVL 兑换 MAD
.د.م13.2441