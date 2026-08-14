NUVA nvYLDS 今日价格

NUVA nvYLDS (NVYLDS) 今日实时价格为 $ 1.016，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 NVYLDS 兑 USD 的汇率为 $ 1.016 每 NVYLDS。

NUVA nvYLDS 目前市值在 $ 81,421 排名第 #-，流通供应量为 80.15K NVYLDS。过去 24 小时内，NVYLDS 的交易价格在 $ 1.016（低点）和 $ 1.016（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.016，而历史最低价为 $ 1.014。

短期表现方面，NVYLDS 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +0.06%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

NUVA nvYLDS（NVYLDS）市场信息

市值 $ 81.42K$ 81.42K $ 81.42K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 81.42K$ 81.42K $ 81.42K 流通量 80.15K 80.15K 80.15K 总供应量 80,147.431767197 80,147.431767197 80,147.431767197

NUVA nvYLDS 的当前市值为 $ 81.42K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。NVYLDS 的流通量为 80.15K，总供应量是 80147.431767197，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 81.42K。