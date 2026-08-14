NUVA nvPRIME 今日价格

NUVA nvPRIME (NVPRIME) 今日实时价格为 $ 1.05，过去 24 小时内变化了 0.47%。当前 NVPRIME 兑 USD 的汇率为 $ 1.05 每 NVPRIME。

NUVA nvPRIME 目前市值在 $ 5,139,444 排名第 #-，流通供应量为 4.89M NVPRIME。过去 24 小时内，NVPRIME 的交易价格在 $ 1.041（低点）和 $ 1.057（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.062，而历史最低价为 $ 1.04。

短期表现方面，NVPRIME 在过去一小时内波动了 -0.36%，过去7 天内波动了 -0.07%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

NUVA nvPRIME（NVPRIME）市场信息

市值 $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M 流通量 4.89M 4.89M 4.89M 总供应量 4,893,347.157404974 4,893,347.157404974 4,893,347.157404974

NUVA nvPRIME 的当前市值为 $ 5.14M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。NVPRIME 的流通量为 4.89M，总供应量是 4893347.157404974，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.14M。