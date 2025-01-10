Nutcash 价格 (NCASH)
今天 Nutcash (NCASH) 的实时价格为 0.01299369 USD。目前其市值为 $ 111.19K USD。NCASH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Nutcash 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.05K USD
- Nutcash 当天价格变化为 +7.09%
- 其循环供应量为 8.52M USD
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今天内，Nutcash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00085978。
在过去30天内，Nutcash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0089911228。
在过去60天内，Nutcash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Nutcash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00085978
|+7.09%
|30天
|$ -0.0089911228
|-69.19%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Nutcash 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.62%
+7.09%
-25.64%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
NCASH is a staking memecoin deployed on Arbitrum One with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes, for rewarding Nutcoin Ecosystem crypto communities by staking assets and for granting access to Nutcoin Ecosystem dApps (as a burning fee token). The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 50% of supply has to be claimed by crypto communities eligible to the airdrop. Nutcash has also been bridged to Ethereum.
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|1 NCASH 兑换 AUD
A$0.0209198409
|1 NCASH 兑换 GBP
￡0.0105248889
|1 NCASH 兑换 EUR
€0.0126038793
|1 NCASH 兑换 USD
$0.01299369
|1 NCASH 兑换 MYR
RM0.0583416681
|1 NCASH 兑换 TRY
₺0.4602364998
|1 NCASH 兑换 JPY
¥2.0545622628
|1 NCASH 兑换 RUB
₽1.3221079575
|1 NCASH 兑换 INR
₹1.1178471507
|1 NCASH 兑换 IDR
Rp209.5756158207
|1 NCASH 兑换 PHP
₱0.7602608019
|1 NCASH 兑换 EGP
￡E.0.6568310295
|1 NCASH 兑换 BRL
R$0.0786118245
|1 NCASH 兑换 CAD
C$0.0187109136
|1 NCASH 兑换 BDT
৳1.5849703062
|1 NCASH 兑换 NGN
₦20.1139722462
|1 NCASH 兑换 UAH
₴0.5508025191
|1 NCASH 兑换 VES
Bs0.68866557
|1 NCASH 兑换 PKR
Rs3.6234203934
|1 NCASH 兑换 KZT
₸6.8315624544
|1 NCASH 兑换 THB
฿0.4491918633
|1 NCASH 兑换 TWD
NT$0.4281420855
|1 NCASH 兑换 CHF
Fr0.0118242579
|1 NCASH 兑换 HKD
HK$0.1010909082
|1 NCASH 兑换 MAD
.د.م0.1307165214