Nut 价格 ($NUT)
今天 Nut ($NUT) 的实时价格为 1.98 USD。目前其市值为 $ 592.94M USD。$NUT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Nut 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Nut 当天价格变化为 +3.04%
- 其循环供应量为 300.00M USD
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今天内，Nut 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.058225。
在过去30天内，Nut 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Nut 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Nut 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.058225
|+3.04%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Nut 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.27%
+3.04%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$Nut isn’t just a token; it’s a vibe. Inspired by the poker term “nut hand” (the strongest hand you can hold), $Nut takes that unbeatable energy and injects it into the crypto market. It’s built on the Solana blockchain, making it fast, cheap, and scalable — basically the opposite of gas-fee hell. The Token, the meme, the movement, the vibe, the legend, THE NUT. A no brainer for degens who play to win. Here every HODLer is a legend, a nuthead. $Nut is the play that makes jeets cry and degens grin.
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|1 $NUT 兑换 VND
₫52,103.7
|1 $NUT 兑换 AUD
A$3.0294
|1 $NUT 兑换 GBP
￡1.4454
|1 $NUT 兑换 EUR
€1.7028
|1 $NUT 兑换 USD
$1.98
|1 $NUT 兑换 MYR
RM8.3952
|1 $NUT 兑换 TRY
₺78.4674
|1 $NUT 兑换 JPY
¥287.2386
|1 $NUT 兑换 RUB
₽155.727
|1 $NUT 兑换 INR
₹170.379
|1 $NUT 兑换 IDR
Rp32,459.0112
|1 $NUT 兑换 KRW
₩2,693.8692
|1 $NUT 兑换 PHP
₱112.7016
|1 $NUT 兑换 EGP
￡E.99.099
|1 $NUT 兑换 BRL
R$10.8702
|1 $NUT 兑换 CAD
C$2.7126
|1 $NUT 兑换 BDT
৳241.956
|1 $NUT 兑换 NGN
₦3,069.7524
|1 $NUT 兑换 UAH
₴82.9026
|1 $NUT 兑换 VES
Bs203.94
|1 $NUT 兑换 PKR
Rs561.528
|1 $NUT 兑换 KZT
₸1,033.4016
|1 $NUT 兑换 THB
฿64.6272
|1 $NUT 兑换 TWD
NT$58.4298
|1 $NUT 兑换 AED
د.إ7.2666
|1 $NUT 兑换 CHF
Fr1.6038
|1 $NUT 兑换 HKD
HK$15.5232
|1 $NUT 兑换 MAD
.د.م17.919
|1 $NUT 兑换 MXN
$37.6596