Nura Labs 今日价格

Nura Labs (NURA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 NURA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NURA。

Nura Labs 目前市值在 $ 59,961 排名第 #-，流通供应量为 8.91B NURA。过去 24 小时内，NURA 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00227799，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NURA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

Nura Labs（NURA）市场信息

市值 $ 59.96K$ 59.96K $ 59.96K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 59.96K$ 59.96K $ 59.96K 流通量 8.91B 8.91B 8.91B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nura Labs 的当前市值为 $ 59.96K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NURA 的流通量为 8.91B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 59.96K。